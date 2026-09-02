Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Международной конференции по противоминной деятельности в Баку на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов».

Как передает #, документ зачитал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

В обращении говорится:

«Дорогие участники конференции!

Приветствую вас по случаю открытия IV Международной конференции по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов: установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов».

На протяжении нескольких лет подряд международные конференции по противоминной деятельности, проводимые Азербайджаном в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, служат важной платформой для выработки решений в ответ на один из наиболее серьезных вызовов нашего времени в области гуманитарной помощи, безопасности и развития.

К сожалению, мины и неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему угрожают жизни и безопасности людей во многих частях мира. Даже спустя долгое время после окончания конфликтов взрывчатые вещества продолжают уносить жизни, ранить мирных жителей, наносить ущерб инфраструктуре и замедлять проекты по восстановлению. В этой связи гуманитарное разминирование является обязательным условием для обеспечения безопасности населенных пунктов.

Наряду с реконструкцией зданий, дорог и общественной инфраструктуры, восстановление городов на постконфликтных территориях требует также восстановления безопасности и доверия. Ни один город, ни одно село или населенный пункт не могут быть полностью восстановлены, ни одна школа или больница не может безопасно функционировать, ни одна семья не может вернуться с достоинством и никакая экономическая деятельность не может устойчиво развиваться, если земля не очищена от мин и взрывоопасных пережитков войны. Поэтому гуманитарное разминирование лежит в самой основе восстановления городов и создания безопасных населенных пунктов.

Азербайджан столкнулся с этой проблемой в ее наиболее острой форме. В результате почти тридцатилетней оккупации Арменией азербайджанских территорий наша страна стала одной из наиболее загрязненных минами стран в мире. По предварительным оценкам, более 13 процентов территории Азербайджана загрязнено минами и неразорвавшимися боеприпасами. Освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура по-прежнему сильно загрязнены, что создает серьезные препятствия для восстановительных работ, экономической деятельности, безопасного передвижения и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц на родные земли.

С момента окончания Отечественной войны в 2020 году жертвами несчастных случаев, связанных с минами и взрывоопасными предметами, стали 437 граждан Азербайджана, в том числе мирные жители, военнослужащие, саперы, журналисты и лица, участвующие в восстановительных работах. В результате этих инцидентов 73 человека погибли и 364 человек получили тяжелые ранения. В целом с начала агрессии Армении против Азербайджана от мин пострадали более 3500 наших граждан. Среди них – дети, женщины и другие мирные жители, судьбы которых трагически изменила эта скрытая угроза.

Масштаб этой проблемы усугубляется тем, что большинство предоставленных Арменией карт минных полей оказались неточными и неполными. Мины и мины-ловушки обнаруживались не только на бывших военных позициях, но и вдоль дорог, вблизи жилых районов, на кладбищах, сельскохозяйственных угодьях, в лесах, на берегах рек и в других местах, связанных с гражданской жизнью. Тем не менее Азербайджан по-прежнему твердо привержен преодолению этих вызовов и обеспечению безопасного, достойного и устойчивого возвращения своих граждан на земли их предков.

Гуманитарное разминирование является неотъемлемой и важнейшей составляющей программы Азербайджана по восстановлению и реабилитации на освобожденных территориях. Восстановление городов и сел, реконструкция инфраструктуры, развитие транспортных и энергетических сетей, возрождение сельского хозяйства и создание новых населенных пунктов осуществляются в тесной и четкой координации с мероприятиями по противоминной деятельности.

На освобожденных территориях проводятся широкомасштабные операции по разминированию. На сегодняшний день разминировано более 298 тыс. гектаров земли, обнаружено и обезврежено 260 147 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Азербайджан внедряет передовые технологии, инновационные подходы и современные системы управления для повышения скорости, безопасности и эффективности разминирования.

Работа по разминированию в Азербайджане напрямую связана с более широкими национальными приоритетами. Она способствует восстановлению, безопасному возвращению, возрождению сельского хозяйства, развитию инфраструктуры, охране окружающей среды, социальной реинтеграции и восстановлению экономики. Она также вносит вклад в реализацию «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан-2030», в частности приоритета «Великого возвращения» на освобожденные территории.

В рамках программы «Великое возвращение» ведутся работы по восстановлению городов и сел, разрушенных в ходе оккупации: восстанавливаются современная инфраструктура, дороги, туннели, аэропорты, объекты энергетики, школы, больницы, памятники культуры и жилые поселения. Практические результаты этой политики уже заметны. На сегодняшний день приблизительно 40 тысяч бывших внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома на освобожденных территориях. В целом число людей, проживающих в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, превысило 90 тысяч. Азербайджан разрабатывает и применяет передовые модели постконфликтного восстановления, реабилитации и управления, которые объединяют в единую скоординированную систему противоминную деятельность, городское планирование, развитие инфраструктуры, восстановление окружающей среды, цифровые решения, социальные услуги, государственное управление и возвращение бывших внутренне перемещенных лиц. За короткий промежуток времени территории, которые были опустошены и обезлюдели во время оккупации, превращаются в места, где можно жить, работать, получать образование и реализовывать свои возможности.

Несмотря на сохраняющиеся вызовы, достигнутые на сегодняшний день результаты демонстрируют эффективность комплексного подхода Азербайджана. Мы готовы поделиться этим опытом со странами и регионами, сталкивающимися с аналогичными последствиями конфликта, поскольку считаем, что азербайджанская модель разминирования, восстановления и возвращения может представлять практический интерес для многих партнеров по всему миру.

Азербайджан также выступил с важными инициативами по продвижению противоминной деятельности на международном уровне. Вопросы безопасности и устойчивости населенных пунктов, а также разминирования занимали центральное место в глобальных дискуссиях в ходе XIII сессии Всемирного форума городов, успешно проведенной в Азербайджане, Баку.

Кроме того, наша страна провозгласила гуманитарное разминирование 18-й Национальной целью в области устойчивого развития и продолжает выступать за признание этой проблемы глобальным приоритетом.

Проблема мин требует укрепления международной солидарности. Азербайджан за счет собственных национальных ресурсов несет основную нагрузку как по гуманитарному разминированию, так и по общему процессу восстановления и реабилитации на освобожденных территориях. Однако масштабы загрязнения, срочность восстановления и гуманитарная значимость безопасного возвращения требуют более широкой и практической поддержки со стороны международного сообщества. Предсказуемое финансирование, современное оборудование, технические знания и опыт, профессиональная подготовка, передача технологий и долгосрочные партнерские отношения имеют решающее значение для ускорения разминирования и уменьшения страданий, причиняемых минами.

Уверен, что эта Конференция станет ценной платформой для открытого диалога, обмена опытом и развития практического сотрудничества. Обсуждения, проходящие в Баку, будут способствовать укреплению международных стандартов противоминной деятельности, поощрению инноваций, поддержке безопасного восстановления городов и достижению нашей общей цели – построению безопасных, устойчивых и жизнеспособных сообществ.

Выражаю наилучшие пожелания всем участникам и желаю конференции всяческих успехов».