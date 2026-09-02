В Азербайджане 3 сентября ожидается до 32° тепла.

Об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем — 26-30° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-75 %, днем — 45-50 %.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременный дождь и грозы, местами ожидается туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем — 27-32° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 18-22° тепла.