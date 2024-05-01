2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом # сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем — 19-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и восточных районах временами ожидаются осадки. В отдельных местах вероятны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем — 23-28° тепла, в горах ночью 7-12°, днем — 15-20° тепла.