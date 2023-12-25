26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-7°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных районах временами возможен дождь и снег. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 1-6°, днем 10-15° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, в высокогорьях 12-17°, днем 0-5° мороза.