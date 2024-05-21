Обнародован прогноз погоды на 22 мая.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем 20-25° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм рт.ст, относительная влажность воздуха – ночью 60–70%, днем 40-50%.

На горных территориях регионов Азербайджана ночью и утром, а днем местами ожидается переменный дождь, кое-где ливни, грозы, град, в высокогорье возможен снег. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 11–16°, днем 20–25° тепла, в горах – ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6–11° тепла.