В январе-июне этого года в Азербайджане железнодорожным транспортом было перевезено 3,5 миллиона тонн грузов на сумму 1,5 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 21,3 миллиона долларов США или 1,4 процента больше в стоимостном выражении и на 130,4 тысячи тонн или 3,8 процента больше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Так, в отчетный период посредством этого вида транспорта из Азербайджана было экспортировано 1,3 миллиона тонн грузов на сумму 414,3 миллиона долларов США, что в годовом исчислении означает снижение в стоимостном выражении на 12,8 миллиона долларов США или 3 процента, при этом в количественном выражении наблюдается рост на 7,2 тысячи тонн или 0,5 процента.

В то же время в отчетный период посредством железнодорожного транспорта в Азербайджан было импортировано 2,2 миллиона тонн грузов на сумму 1,1 миллиарда долларов США. Это на 34,1 миллиона долларов США или 3,2 процента больше в стоимостном выражении и на 123,2 тысячи тонн или 5,9 процента больше в количественном выражении по сравнению с аналогичным показателем первых шести месяцев 2024 года.