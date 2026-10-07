Соединенные Штаты намерены укрепить военное и разведывательное взаимодействие с Исландией в рамках планов администрации президента США Дональда Трампа по усилению присутствия в Арктическом регионе и вблизи Гренландии. Об этом 6 октября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.

«Существует взаимный интерес к углублению сотрудничества», — приводит газета слова Рубио.

Уточняется, что усиление военного присутствия повысит стратегическую роль Исландии, поскольку расположенные там аэродромы, порты и системы наблюдения позволяют использовать страну как удобную базу для операций в Гренландии и других районах Северной Атлантики.

Рубио также отметил высокую ценность готовности Исландии предоставлять США доступ к своей территории, воздушному и морскому пространству, что дает американским военным важную базу для наблюдения за потенциальными действиями противника и его сдерживания.