Армения и Греция Армения и Греция намерены расширять военное сотрудничество.

Как сообщает #, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи находящегося с визитом в Ереване министра обороны Греции Никоса Дендиаса с его армянским коллегой Суреном Папикяном.

Папикян провел двустороннюю встречу с Никосом Дендиасом, прибывшим с официальным визитом в его страну, а затем состоялась встреча в расширенном составе.

На встрече было обсуждено состояние сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, работа, проделанная в рамках договоренностей, достигнутых в Афинах в конце прошлого года, и определен ряд новых направлений сотрудничества.

После ратификации Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между правительствами Армении и Греции была достигнута договоренность о придании нового импульса военно-техническому сотрудничеству.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.