Высокопоставленные дипломаты Республики Корея, США и Японии осудили расширение военного сотрудничества России и КНДР.

Как передает ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном южнокорейским внешнеполитическим ведомством.

24 июня переговоры по телефону провели директор департамента стратегической информации Министерства иностранных дел Республики Корея Чо Гу Рэ, директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу и «высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, отвечающий за КНДР», Чжон Пак.

«Республика Корея, США и Япония в самых жестких выражениях осуждают углубляющееся военное сотрудничество между КНДР и Россией», — говорится в заявлении. По их словам, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР якобы может вызывать опасения за мир и стабильность на Корейском полуострове и режим нераспространения.

«Республика Корея, США и Япония подтвердили свое намерение и далее укреплять сотрудничество в сфере дипломатии и безопасности, чтобы противостоять угрозам, которые представляет КНДР для безопасности региона и мира», — сказано в коммюнике. Дипломаты подчеркнули, что оставляют возможность для диалога с Пхеньяном и рекомендовали народной республике «воздержаться от провокаций».

19 июня в ходе визита президента РФ Владимира Путина с КНДР был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны.