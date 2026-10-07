Турция может разместить военную базу в Саудовской Аравии в рамках соглашения о совместной обороне с Эр-Риядом и Исламабадом. Об этом 7 октября сообщила турецкая газета Türkiye.

«Создание турецкой базы в стране находится на повестке. Если это произойдет, турецкая армия сможет снова защищать Мекку спустя 110 лет», — говорится в публикации.

Как добавило издание, Турция может принять участие в защите четырех стратегически важных газовых и энергетических объектов Саудовской Аравии, в том числе с использованием систем противовоздушной обороны (ПВО) малой и средней дальности. Численность турецкого и пакистанского контингентов, состав подразделений и места их размещения должны определить в ближайшие дни.

Отмечается, что Турция уже перебросила в Саудовскую Аравию более 200 военных специалистов, а также поставила средства радиоэлектронной борьбы и наземные и зенитные ракетные комплексы. При этом Анкара, как утверждается, не планирует проводить наступательные операции в Йемене, однако может оказать его армии тактическую, стратегическую и логистическую поддержку.