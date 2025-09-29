В Швеции начались дебаты о возможности создания ядерного оружия. Об этом 28 сентября сообщила газета The Times.

«После серии недавних статей в газетах страны разгорелись дебаты о том, следует ли Швеции предпринять новую попытку получить [ядерную] бомбу в одиночку или совместно со своими новыми европейскими союзниками по НАТО», — указано в публикации.

Газета отмечает, что пока не ясно, обладает ли Швеция достаточным технологическим и промышленным потенциалом для создания ядерного оружия без значительной помощи от существующих ядерных держав. Несмотря на наличие шести атомных электростанций, которые обеспечивают почти треть потребляемой электроэнергии в стране, последняя из них была построена еще 40 лет назад.

Эксперт по ядерному оружию в Национальном институте оборонных исследований Швеции (FOA) Мартин Голиаф в беседе с The Times отметил, что для разработки ядерного оружия стране необходимо создать инфраструктуру для производства нужных материалов, что потребует значительных инвестиций.

«Я думаю, что было бы почти невозможно заложить такие ресурсы», — резюмировал он.