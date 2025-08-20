Сомнения, появившиеся в готовности США продолжать обеспечивать безопасность союзников, заставляют все больше политиков в Японии задумываться и рассуждать о возможности создания собственного ядерного арсенала. Число граждан, склоняющихся к изменению безъядерного статуса страны, выросло вдвое за последние три года. Вопрос о владении ядерным оружием считался табу для Японии, пережившей атомную бомбардировку. Но сейчас она фактически окружена тремя ядерными державами – Россией, Китаем и Северной Кореей, при этом конфронтационная политика администрации Дональда Трампа по отношению к союзникам порождает разговоры о необходимости по крайней мере задуматься о том, чтобы больше полагаться на собственные силы, в том числе ядерные. Интервью Reuters с дюжиной японских законодателей, правительственных чиновников и бывших высокопоставленных военных свидетельствуют о растущей готовности ослабить сформулированные в 1967 году «три неядерных принципа» – не производить, не иметь и не размещать ядерное оружие на своей территории. Япония одной из первой подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. Для обеспечения ее защиты на территории страны находится крупнейший американский контингент в мире. Но «воспринимать присутствие США как нечто само собой разумеющееся [больше] нельзя», сказала Reuters депутат японского парламента Руи Мацукава, член влиятельного совета по политике национальной безопасности правящей Либерально-демократической партии.

«Трамп крайне непредсказуем; это, возможно, его сильная сторона, но я думаю, что мы всегда должны думать о плане B», – говорит Мацукава. «Планом В», по ее словам, может быть движение к независимости в обеспечении собственной безопасности, а затем и приобретение собственного ядерного оружия.

Еще полгода назад Стивен Наги, профессор политики и международных исследований в Международном христианском университете Токио, указывал, что вся стратегия Японии строится на гарантиях США, позволяющих ей находиться под их ядерным зонтиком: «План А – прижиматься к США. План B – прижиматься к США еще сильнее и так далее». Получение ядерного оружия предполагается только в плане Z, говорил Наги, добавляя, что у Токио практически нет специалистов со стратегическим мышлением в сфере ядерной политики. Но благодаря развитию атомной энергетики у Японии есть значительные запасы материала, который можно использовать для создания собственного оружия. По ее собственным данным на конец 2023 г., Япония обладала примерно 8,6 тонны плутония; теоретически этого достаточно для производства нескольких тысяч бомб.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) на январь 2025 года, в мире имелась 12 241 ядерная боеголовка. Из этого количества около 9614 находились на военных складах и были доступны для потенциального использования – на 29 штук больше, чем годом ранее. По оценкам, 3912 из этих боеголовок были развернуты на ракетах и самолетах. Примерно 2100 из развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боеготовности на баллистических ракетах; почти все они принадлежали России или США. Считается, что у Франции, Великобритании и, возможно, Китая есть небольшое количество боеголовок в состоянии повышенной боеготовности, писал SIPRI.