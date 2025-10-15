Компания Microsoft со вторника, 14 октября, прекратила бесплатно поддерживать и обновлять 10-ю версию своей операционной системы Windows.

Компьютеры тех пользователей, что не перейдут на Windows 11 или не обновят Windows 10 за деньги, будут постепенно становиться все более уязвимыми перед вирусами и взломами, поскольку Microsoft перестала бесплатно укреплять защиту Windows 10.

Windows — самая популярная в мире операционная система: по данным Microsoft, она установлена более чем на 1,4 миллиарда устройств по всему миру. 43% из них пользуются версией Windows 10.

В Британии, например, по оценке потребительского сервиса Which?, при населении около 70 миллионов человек операционной системой Windows 10 пользуются около 21 миллиона.

Microsoft предлагает пользователям два основных варианта: установить Windows 11 или оформить подписку на обновления защиты Windows 10, которые будут приходить в течение года, до октября 2026 года.

Это можно сделать в разделе Privacy and Security в настройках компьютера.

Для установки Windows 11 нужен компьютер с оперативной памятью не меньше 4 гигабайт и физической памятью не меньше 64 гигабайт. Те, чей компьютер отвечает этому требованию, могут установить Windows 11 бесплатно.

Пользователям, которые не хотят или не могут прямо сейчас устанавливать Windows 11, MIcrosoft советует подписаться на «расширенные обновления защиты» (Extended Security Updates) — но эта подписка даст именно обновления защиты, без обновлений всего прочего.

Жители Европейской экономической зоны могут подписаться на эти обновления бесплатно — просто зарегистрировавшись.