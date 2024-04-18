Французские власти конфисковали виллу «Сюзанна» (она же Rêverie) недалеко от Биаррица, владельцем которой является предприниматель Артур Очеретный — муж бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы, пишет Challenges.

Особняк в стиле ар-деко площадью 450 м² с парком в 0,5 га, бассейном и полем для гольфа находится в Англете на берегу Бискайского залива. Его оценочная стоимость составляет 5,4 млн евро. После вторжения России в Украину недвижимость забросили.

По данным издания, виллу изъяли еще 6 декабря прошлого года. Это произошло после жалобы Transparency International — неправительственной организации по борьбе с коррупцией, которая потребовала проверить происхождение средств на ее покупку. Расследованием занимался отдел прокуратуры Парижа по борьбе с организованной преступностью. Сотрудники ведомства обыскали особняк.

Впервые о французской вилле, оформленной на нового мужа Людмилы Путиной, рассказал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Он выяснил, что покупка произошла после развода с президентом в 2013 году. Позже «Настоящее время» писало, как Людмила, сменившая фамилию на Очеретная, лично приезжала смотреть дом с младшей дочерью Катериной в окружении нескольких охранников. Рядом с виллой «Сюзанна» находится вилла «Альтамира», зарегистрированная на теперь уже бывшего мужа Катерины Тихоновой Кирилла Шамалова.

В 2022 году расследование о жизни и элитной недвижимости бывшей жены Путина выпустила команда Алексея Навального. В нем говорилось, что Людмила и ее новый муж Артур Очеретный получают от мэрии Москвы, «Газпромбанка» и других компаний миллионы рублей, а также владеют квартирами и виллами во Франции, Швейцарии и Испании.

Ранее сообщалось, что за время войны бывшая жена Путина заработала миллиард рублей благодаря микрофинансовой организации CarMoney: бизнес пошел в гору на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, следствием которого стал бум «займов до зарплаты». (moscowtimes.ru)