Руперт Мердок, которому в марте исполнилось 93 года, взял в жены бывшую тещу российского бизнесмена Романа Абрамовича — 67-летнюю Елену Жукову.

Свадебное торжество состоялось в Калифорнии, а именно — в принадлежащем медиамагнату поместье с виноградниками Морага. На свадьбе присутствовали друзья и родственники пары. Счастливо улыбаясь, Мердок и Жукова позировали фотографам. Елена в скромном белом платье с глубоким декольте держала в руках букетик мимозы, передает starhit.ru.

Мердок и Жукова состоят в отношениях с лета 2023 года. Информация об их помолвке появилась в СМИ еще весной. Тогда же сообщалось, что в июне влюбленные планируют пожениться.

Руперт Мердок является почетным председателем News Corporation, которая владеет The Sun, а также американскими медиагигантами, такими как Fox News и Wall Street Journal. Этот брак стал для Мердока пятым. От первых трех жен у него шестеро детей.

Четвертая супруга миллиардера, модель и актриса Джерри Холл, ушла от него в июле 2022 года, указав в качестве причины для разрыва отношений «непримиримые разногласия». Затем Мердок сделал предложение руки и сердца радиоведущей Энн Лесли Смит, но в апреле 2023 года помолвка была разорвана.

Знакомство Жуковой с Мердоком состоялось благодаря ее дочери Дарье. Она тесно дружит с одной из бывших жен миллиардера — Венди Дэнг.

Напомним, после развала Советского Союза Жукова покинула Россию и уехала в Соединенные Штаты. По информации СМИ, в СССР она работала в Центральном институте гематологии и переливания крови — специализацией Жуковой является молекулярная биология. Первым супругом женщины был предприниматель из нефтяной сферы Александр Жуков. В США Елена вышла замуж во второй раз — за биолога Георгия Гаузе. В 1999 году она овдовела. (point.md)