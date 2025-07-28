Дирижер Карло Понти, сын великой Софи Лорен, прилетел в Тбилиси, переоделся в чоху и в минувшие выходные обвенчался со своей избранницей Мариам Шарманашвили.

Церемония венчания состоялась в монастыре Самтавро во Мцхета.

СМИ отмечают, что ради возлюбленной дирижер перешел из католичества в православие, взяв имя Габриел (Гавриил).

Отмечать свое воссоединение пара решила дважды. Вторая свадьба планируется в сентябре в Женеве, в присутствии 90-летней Софи Лорен. Туда пара перенесла и официальную часть бракосочетания. СМИ пишут, что знаменитая свекровь обожает грузинскую невестку и для церемонии в Грузии записала трогательное видео-поздравление.

История любви дирижера-итальянца и фитнес-тренера из Грузии началась несколько лет со знакомства в соцсетях. «Bellissima!», — написал Карло, случайно увидев фотографию Мариам. После этого началась переписка и свидания, для которых Понти выбирал самые прекрасные места на планете.

Разница в возрасте в 20 лет не остановила влюбленных: Понти 57 лет, Шарманашвили — 37.

Подготовка к свадьбе в Грузии была очень серьезной. Понти специально даже брал уроки грузинских танцев, и выучил признание в любви на грузинском языке. О будущем пара говорит, что не собирается превращать свой брак в рутину, и он будет состоять из романтических встреч.