Джефф Безос — американский предприниматель и основатель Amazon женится на журналистке Лорен Санчес уже в этом году. Пара запланировала громкое празднование, на котором будут звезды Голливуда, пышные столы, три дня празднований, яхта, аренда острова и многое другое. Из-за этого празднование влюбленных уже успели в сети назвать «самым роскошным событием года».

Как пишет издание Daily mail, свадьба будет проходить в Венеции, Италия. Празднование продлится три дня, а участие в мероприятии, кроме молодоженов, будут принимать еще более 200 гостей. В списке приглашенных родные пары, бизнесмены и звезды Голливуда, в частности, Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Барбра Стрейзанд, Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс, Анна Винтур и многие другие.

Кроме того, еще более 200 человек будут работать на свадьбе и обслуживать гостей. Праздник продлится три дня — с 26 по 29 июня. Для гостей придумали целую культурную программу: от частных вечеринок до экскурсий.

На бракосочетание и празднование с Санчес Безос заложил бюджет в 30 миллионов долларов. Однако эта сумма еще не окончательная и может увеличиться уже во время праздника. В нее входят расходы на частные самолеты, проживание, безопасность, доставку декора, транспорт гостей и персонала, а также гонорары для артистов, которые будут выступать на свадьбе.