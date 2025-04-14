Ракета New Shepard принадлежащей основателю торгового гиганта Amazon Джеффу Безосу компании Blue Origin стартовала с космодрома в Техасе и вывела в космос женский экипаж из шести человек.

Безос отправил в космос свою невесту Лорен Санчес и еще пять женщин: ведущую CBS Гейл Кинг, бывшую ракетчицу NASA Аишу Боу, активистку движения за гражданские права Аманду Нгуен, кинопродюсера Керианн Флинн и поп-певицу Кэти Перри.

Ракета New Shepard стартовала около 8:30 утра (13:30 по Гринвичу) и достигла так называемой «линии Кармана» — признанной границы космоса, находящейся на высоте около 100 км над поверхностью Земли.

Полностью автоматизированный корабль поднялся на эту высоту вертикально, затем капсула с экипажем отделилась и опустилась на землю с помощью парашютов и ракетного замедлителя.

Полет длился около 11 минут, в течение короткого времени на борту было состояние невесомости.

Миссия NS-31 стала 11-м полетом человека в космос для ракеты New Shepard компании Blue Origin и 31-м в ее истории. До сегодняшнего дня в рамках программы в космос отправились 52 человека. Сколько стоит одно место на New Shepard, компания не разглашает.