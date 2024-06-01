Сын президента США Хантер Байден задолжал свыше 2,9 млн долларов алиментов. Он судится по этому поводу со своей бывшей супругой с 2019 года, пишет Axios ссылаясь на судебные документы.
«Еще с 2019 года он тайно ходил по судам в рамках сложного гражданского дела о выплате алиментов бывшей супруге Кэтлин Бул на несколько миллионов долларов», – сообщает американский портал.
Также СМИ напоминает, что помимо этого процесса за Байденом-младшим числится еще несколько дел. В частности, 3 июня он предстанет перед судом в штате Делавэр по обвинениям, связанным с владением оружием. Кроме того, в сентябре этого года сына главы Белого дома ожидает разбирательство в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) о неуплате им налогов на сумму не менее 1,4 млн долларов.
Уточняется, что закон Штатов запрещает иметь оружие лицам, которые употребляют или хранят наркотики. Если Хантера Байдена признают виновным, ему грозит до 25 лет тюрьмы.
По делу о неуплате налогов он может получить до 17 лет лишения свободы.