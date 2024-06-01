Сын президента США Хантер Байден задолжал свыше 2,9 млн долларов алиментов. Он судится по этому поводу со своей бывшей супругой с 2019 года, пишет Axios ссылаясь на судебные документы.

«Еще с 2019 года он тайно ходил по судам в рамках сложного гражданского дела о выплате алиментов бывшей супруге Кэтлин Бул на несколько миллионов долларов», – сообщает американский портал.