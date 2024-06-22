«ПСЖ» оказался должен французскому нападающему Килиану Мбаппе €100 млн, клуб не платил зарплату игроку с того момента, как он официально объявил о своем уходе из команды. Об этом сообщает издание Marca.

По информации СМИ, в ближайшее время руководство парижского клуба и представители игрока должны провести встречу, чтобы урегулировать вопрос с задолженностью. Вероятнее всего, «ПСЖ» выплатит игроку всю сумму, в которую входит зарплата за апрель, май и бонусы.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.