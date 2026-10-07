Страны ЕС согласовали включение в санкционный список почти 1650 физических и юридических лиц в России. Большей частью они связаны с военно-промышленным комплексом, рассказали Reuters дипломаты блока. Среди них также будет 77 депутатов, баллотировавшихся на недавних «выборах» в Госдуму на оккупированных украинских территориях, добавляет Euronews.

Этот раунд санкций, предложенный Европейской службой внешних связей (EEAS), станет крупнейшим по числу новых фигурантов за время развязанной Владимиром Путиным против Украины войны, которая идет уже более 4 лет и 7 месяцев. В списке, который послы стран ЕС одобрили в среду, 1569 российских лиц (743 физических и 826 юридических), оказывающих поддержку военным действиям Москвы и связанных с ВПК, особенно с производством ракет.

Всего в списке 1646 фигурантов (остальные – участники выборов на оккупированных территориях). Планируется, что официально его утвердят в понедельник министры иностранных дел, после чего имена будут обнародованы. В итоге под санкциями ЕС в скором времени будет почти 4650 людей и организаций.

Работа над нынешним списком длилась несколько недель. В этот раз страны ЕС особенно стремились продемонстрировать единство по двум причинам, отмечает Euronews. Во-первых, им приходится все чаще сталкиваться с диверсиями и другими видами гибридных атак, которые организует Россия. Уже начата работа над составлением нового санкционного списка в ответ на инцидент с дронами со взрывчаткой, которые были обнаружены в аэропорту Лейпцига и около него.

Нужно было сомкнуть ряды после недавнего решения снять санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

В обмен на эту болезненную уступку страны ЕС продлили действие санкционного списка сразу на три года. (themoscowtimes.com)