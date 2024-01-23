Грузовой поезд «Азербайджанских железных дорог» (АЖД) при маневре на ж/д станции «Ахмедли» задел припаркованный близ железной дороги автомобиль с номером 99-FJ-595. В результате были повреждены еще семь припаркованных рядом автомобилей.

Об этом Report сообщили в АЖД.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в компании.

«АЖД доводит до внимания водителей транспортных средств, что при парковке вблизи железнодорожных линий необходимо соблюдать дистанцию не менее 3 метров», — говорится в информации.