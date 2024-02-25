Неизвестные лица в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В X (ранее Twitter) министр опубликовал несколько фотографий, на которых виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном, к ним он также приложил свой комментарий. «На этих снимках видно 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны», — написал Кубраков.