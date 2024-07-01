Представитель прокуратуры потребовала приговорить журналиста Дмитрия Гордона (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) к 14 годам за призывы к терроризму и распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, где проходит заочный процесс над журналистом.

«Прошу суд назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным», — заявила гособвинитель в ходе своего выступления.