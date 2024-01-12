В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу на процессе по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова выступил гособвинитель.

Он попросил суд признать Зейналлы виновным по ст. 311 (получение взятки) и ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК и приговорить его к 10 годам лишения свободы.

В то же время прокурор снял с Зейналлы обвинения по ст. 312 (подстрекательство к взятке) УК.

Шукюрова прокурор предложил осудить по ст. 312-1.1 к пяти годам лишения свободы.

Следующее заседания суда назначено на 26 января.

Адвокат Агыль Лаидж заявил журналистам, что Зейналлы не может быть наказан по ст. «получение взятки», потому что она относятся к действиям должностных лиц, а Зейналлы не является таковым.

Адвокат Эльчин Садыгов и учредитель сайта «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы были задержаны 10 сентября по подозрению в получении взятки, а 11-е сентября суд арестовал обоих. По данным следствия, Зейналлы при посредничестве Садыгова получил деньги у семьи арестованного предпринимателя Расима Мамедова, дабы не публиковать о нем дискредитирующих сведений.

17 сентября Бакинский апелляционный суд перевел Садыгова под домашний арест, выделив его дело в отдельное производство.

Позже Зейналлы предъявили новое обвинение — по ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК. По тому же обвинению был арестован Шукюров.