МИД Азербайджана прокомментировал информацию о задержании азербайджанского фитнес-тренера Кямиля Зейналлы в Москве по запросу Армении, собщает #.

«Вопрос находится на контроле нашего посольства в России. Гражданину оказывается соответствующая консульская и юридическая помощь. Если будет дополнительная информация, о ней будет сообщено», – говорится в сообщении МИД.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу тоже прокомментировал данную информацию:

«Камиля Зейналлы задержали вчера ночью. Мы не знаем истинных причин его задержания. Но посольство Азербайджана сразу предприняло все шаги. У него есть заявления по поводу своего задержания, скоро выясниться, почему его задержали. Мы наняли для него адвоката, консул находится с ним. Посольство делает все, что может», – отметил Бюльбюльоглу.