Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщил 23 марта о том, что ранее объявленный в розыск экс-зампредседателя Гостаможенной службы Райымбек Матраимов находится в столице Азербайджана – городе Баку.

«В этой связи по информации ГКНБ было направлено письмо азербайджанской стороне о его задержании. В настоящее время азербайджанскими коллегами прорабатывается вопрос о его задержании и дальнейшей экстрадиции в Кыргызстан», – отметили в спецслужбе.

При этом в ведомстве добавили, что в ходе оперативных мероприятий вскрылась информация о связи Райымбека Матраимова с ранее задержанными в КР «членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящих покушение на руководство Кыргызстана».

В ГКНБ пояснили, что задержанные Алиев В.М., Багхиров С.А., Асгаров М.О., Бехбудов М.С. и Маммадов З.И. попали «в поле зрения органов национальной безопасности КР». «По полученным оперативным данным Асгаров М.О. в криминальном мире имеет статус так называемого «бродяги», который в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса прибыл со своими указанными подельниками на территорию КР для организации покушения на руководство страны, в связи с проводимой государством политики активной борьбы против ОПГ, которое отразилось на всем постсоветском пространстве», – заявили в спецслужбе.

Там же добавили, что «преступные планы» задержанных «возникли на фоне проводимых ГКНБ КР мероприятий по массовому отречению от преступной идеологии и поддержания в дальнейшем государственной политики среди арестантов, заключенных и лиц находящихся на свободе, что вызывало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров».

Напомним, 26 января стало известно, что ГКНБ объявил в розыск Райымбека Матраимова в рамках уголовного дела по статье 169 («Незаконное лишение свободы»). А до этого, в 2020 году он был признан виновным по обвинению в коррупции. Суд оштрафовал его на 260 тысяч сомов. Кроме того, бывший таможенник внес в бюджет страны 2 млрд сомов, часть из которых была наличными, а часть – в виде имущества. После объявления в розыск ГКНБ наложил арест на его имущество в Бишкеке и Оше.

После того, как в Бишкеке был убит криминальный авторитет Камчы Кольбаев во время спецоперации по его задержанию, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал тандем Кольбаева-Матраимова мафией. А в середине марта президент КР Садыр Жапаров в интервью госинформагентству «Кабар» рассказал о своей встрече с Кольбаевым и Матраимовым, где якобы призвал последнего жить спокойно и «заниматься своими делами», не связываясь с криминалом.

В 2020 году Райымбек Матраимов был признан виновным по обвинению в коррупции. Суд оштрафовал его на 260 тысяч сомов. Кроме того, бывший таможенник внес в бюджет страны 2 млрд сомов, часть из которых была наличными, а часть – в виде имущества. (azattyk.org)