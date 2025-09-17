Генпрокуратура и Бюро криминальной полиции Литвы установили и задержали группу лиц, подозреваемых в организации и совершении взрывов в разных странах Европы. По данным следствия, организацией и координацией этих преступлений занимались люди, имеющие связи с российской военной разведкой.

Как сообщила литовская Генпрокуратура, один из задержанных — гражданин Литвы А. Ш. 1973 года рождения — обвиняется в отправке посылок с самодельными взрывными устройствами в Великобританию и Польшу.

По данным следствия, всего А. Ш. выслал четыре таких посылки из Вильнюса, воспользовавшись международными службами доставки DHL и DPD.

Первая посылка, по утверждению прокуратуры, была отправлена 20 июля 2024 года и взорвалась ранее запрограммированного электронного таймера в Германии — перед самой погрузкой на грузовой самолет DHL, летевший по маршруту Вильнюс–Лейпциг–Великобритания.