Генпрокуратура и Бюро криминальной полиции Литвы установили и задержали группу лиц, подозреваемых в организации и совершении взрывов в разных странах Европы. По данным следствия, организацией и координацией этих преступлений занимались люди, имеющие связи с российской военной разведкой.
Как сообщила литовская Генпрокуратура, один из задержанных — гражданин Литвы А. Ш. 1973 года рождения — обвиняется в отправке посылок с самодельными взрывными устройствами в Великобританию и Польшу.
По данным следствия, всего А. Ш. выслал четыре таких посылки из Вильнюса, воспользовавшись международными службами доставки DHL и DPD.
Первая посылка, по утверждению прокуратуры, была отправлена 20 июля 2024 года и взорвалась ранее запрограммированного электронного таймера в Германии — перед самой погрузкой на грузовой самолет DHL, летевший по маршруту Вильнюс–Лейпциг–Великобритания.
Вторая посылка взорвалась и загорелась в грузовике DPD, ехавшем по территории Польши, на следующий день — 21 июля.
Третья посылка взорвалась и загорелась на складе DHL в Бирмингеме 22 июля, а четвертая посылка, перевозившаяся наземным транспортом DPD по Польше, не сдетонировала из-за неисправности механизма.
Взрывные устройства, как утверждает Генпрокуратура Литвы, управлялись электронными таймерами, спрятанными в массажных (вибро) подушках, а дополнительные смеси горючих веществ находились в тюбиках из-под средств гигиены и косметики.
По версии следствия, А. Ш. действовал совместно с сообщниками: всего обвинения предъявлены 15 подозреваемым, среди которых граждане Литвы, России, Латвии, Эстонии и Украины.
Организацию и координацию преступлений осуществляли граждане России, имеющие связи с российскими военно-разведывательными органами, установила следственная группа, в которую входят представители правоохранительных и разведывательных органов Литвы, Польши, Великобритании, Германии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, США и Канады.
Досудебное расследование, как следует из заявления Генпрокуратуры Литвы, проводится по статьям о деятельности организованной террористической группы и совершению террористических актов. (bbc.com)