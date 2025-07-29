Польские спецслужбы задержали 32 человека, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Среди них есть поляки, россияне, украинцы, белорусы и гражданин Колумбии. На этом список не заканчивается», — сказал Туск, открывая заседание кабинета министров. По его словам, кураторы из Москвы поручили задержанным совершать в стране «или диверсионные акты, или избиения». Один из них уже осужден, а остальные ожидают судебного разбирательства.

Польский премьер отметил, что поручил предпринять «еще более интенсивные и энергичные действия» для предотвращения рисков и поимки «всех тех, кто атакует польское государство, используя российские средства». «Любой, кто дестабилизирует польское государство или пытается дестабилизировать ситуацию на границах, является, прямо или косвенно, пособником российских служб. И именно поэтому мы будем действовать безжалостно», — подчеркнул Туск.

Ранее Польша неоднократно обвиняла Москву в деятельности российской разведки внутри страны. В Варшаве отмечали, что ее роль в поставках оружия в Украину сделала страну целью для шпионов и диверсантов со стороны России. В июне сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали 28-летнего жителя города Быдгощ по обвинению в шпионаже в пользу России. В материалах уголовного дела говорится, что мужчина выразил готовность в интересах российских спецслужб собирать и передавать данные, касающиеся в том числе работы объектов, которые имеют важное оборонное значение.

В европейских странах после начала войны в Украине усилились диверсии и атаки на объекты инфраструктуры. В Евросоюзе ранее отмечали, что за участившимися актами саботажа стоит Россия. Основные удары пришлись на Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что Россия может быть причастна к ста «подозрительным инцидентам» в Европе в 2024 году. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупреждал, что акты диверсий в западных странах, за которыми стоит Россия, могут подтолкнуть НАТО к тому, чтобы задействовать статью 5 устава о коллективной обороне. При этом он добавил, что «прямая военная конфронтация с НАТО становится для Кремля одним из возможных вариантов». (moscowtimes.ru)