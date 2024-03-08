Хатаинский районный суд Баку избрал меру пресечения задержанным по делу Toplum TV.

Как сообщает Report, заседание прошло под председательством судьи Сульханы Гаджиевой.

Согласно решению, Акиф Гурбанов, Рамиль Бабаев и Илькин Амрахов арестованы сроком на четыре месяца каждый.

Ранее в соцсетях распространилась информация о проведении полицией обысков в офисе Toplum TV. Позднее в МВД уточнили, что обыск в офисе телеканала был проведен в связи с расследованием поступившей информации о предположительно незаконной деятельности группы лиц.

Сегодня утром также, известный медиа эксперт, учредитель Toplum Tv Алескер Мамедли был задержан лицами в штатском. Это произошло около 11.00 когда Мамедли вышел из клиники «Стамбул», где обследовался, сообщила его племянница Гюльзар Мамедли.

Когда Мамедли подошел к своему автомобилю, его схватили лица в штатском, посадив в другую машину, увезли в неизвестном направлении.

Сегодня же перед зданием Хатаинской полиции был задержан и член платформы III Республика Руслан Иззетли.

Его посадили в черную машину и увезли в неизвестном направлении, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмаил.

Иззетли 6 марта уже был задержан, но около полуночи его отпустили, сообщает «Turan».