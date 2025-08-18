Сабаильский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении трех иностранцев, снимавших неэтичные видео в Аллее шехидов и разместивших эти видеозаписи в соцсетях.

Как сообщает Report, решением суда каждый из них арестован сроком на три месяца.

Отметим, что в ходе расследования было установлено, что данные лица прибыли в Баку 13 августа как туристы на пять дней.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 245 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса. В результате мер, принятых сотрудниками полиции, все три человека были задержаны и привлечены к следствию.