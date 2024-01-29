Полиция провела расследование в отношении подростка, который совершал в Баку неэтичные действия в отношении граждан и выкладывал соответствующие кадры в сеть.

Об этом # сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

По его словам, несовершеннолетний А.Д. вместе с родителем был приглашен в отделение полиции. Полиция провела расследование касательно совершенных им действий, сказал Алиев.

«Ввиду состояния здоровья подросток госпитализирован в специализированную больницу», — сказал представитель МВД.