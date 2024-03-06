В отношении спикера III республиканской платформы Акифа Гурбанова возбуждено уголовное дело.

Как передает АПА, об этом сообщила его адвокат Шахла Гумматова.

По ее словам, против Акифа Гурбанова возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда по предварительному сговору группы лиц).

Уголовное дело возбуждено и в отношении сотрудника Toplum TV Фарида Исмаилова.

Его адвокат Зибейда Садыгова сообщила, что в отношении Фарида Исмаилова также возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Отметим, что сегодня в офисе интернет-телевидения Toplum TV и еще по нескольким адресам была проведена операция МВД.

В министерстве сообщили, что по нескольким адресам были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

К полуночи из главного управления полиции города Баку были отпущены задержанные 6 марта сотрудники Toplum TV – Парвана Гурбанлы, Аля Агаева, Джейхуна Гасанли, Джамиля Азимова, Фидан Алиджанова, Джавид Рамазанов, Гюльйетер Махмудова, Самир Агазаде, Садиг Мамедов, а также члены платформы III Республика Акиф Гурбанов и Руслан Иззетли.

Об этом, «Туран», сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова.

В полиции оставались другие сотрудники Toplum TV Эльмир Аббасов, Талех Бадалов, Ханлар Ализаде, Мушвиг Джаббарова и Фарид Исмаилов, члены Института демократических инициатив Али Зейнал и Илькин Ахмедов.