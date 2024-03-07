Против трех сотрудников Интернет-издания Toplum TV открыто уголовное дело по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору лиц) УК Азербайджана, сообщила Turan главный редактор этого СМИ Хадиджа Исмаил.

В частности, к уголовной ответственности привлечены и задержаны: видеоредактор Мушвиг Джаббар, менеджер по социальным сетям Эльмир Аббасов и корреспондент Фарид Исмайлов.

Тем не менее, Toplum TV продолжит деятельность, подчеркнула Хадиджа Исмаил.

«Сейчас двери нашего офиса опечатаны следственным органом. Независимо от воли следствия мы продолжим деятельность Toplum TV. Сейчас работаем над переходным планом и намерены обеспечить продолжение работы, которая очень важна»,- подчеркнула она.

Возобновление деятельности Toplum TV фактически означает начинать с нуля. «Мы предпримем юридические шаги для возвращения оборудования и открытия офиса», — продолжила Исмаил.

Она также указала, что после захвата оборудования Toplum TV, первым делом было изменено название Youtube канала издания и удален архив видео материалов, сказал главный редактор.

Отметим, что с аккаунта Toplum TV за несколько часов было стерто 3600 видео материалов.