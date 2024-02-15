Три четверти батальонов радикального палестинского движения ХАМАС уничтожены Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

«Победа достижима. Мы уже уничтожили три четверти террористических батальонов ХАМАС, 18 из 24», — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что израильская армия не позволит уцелеть и оставшимся шести батальонам ХАМАС. Это было бы сродни оставлению в покое четверти «Исламского государства» в Ираке, и согласию с тем, чтобы они имели свою маленькую территорию.

В таком случае террористы ИГ восстановились бы, так же и ХАМАС восстановится, если с ним полностью не покончить, заявил израильский премьер-министр.

При этом он отметил, что решение задачи уничтожения ХАМАС не мешает решению задачи освобождения заложников, удерживаемых этим движением в секторе Газа. Это совместимые задачи, а не взаимоисключающие, так как только уничтожение ХАМАС позволит освободить заложников, заявил он.

В ночь на 12 февраля израильские ВВС нанесли более 50 ударов по г. Рафах на юге сектора Газа на границе с Египтом. Согласно израильским ТГ-каналам, был нанесен удар по штаб-квартире ХАМАСа. Отмечается, что ликвидированы высокопоставленные члены организации.

В ходе операции освобождены двое захваченных 7 октября ХАМАСом израильтян.

Кстати, Нетаньяху считает, что из-за международного давления операция по ликвидации батальонов ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа должна быть завершена в течение месяца — к 10 марта. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По информации 12-го канала израильского телевидения, премьер недавно сообщил военному кабмину, что с учетом международного давления операция в самом южном городе сектора Газа должна быть завершена до начала священного для мусульман месяца Рамадан, который в 2024 году, по данным арабских астрономов, выпадает на период с 11 марта по 9 апреля. На этом же заседании, утверждает телеканал, глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил Нетаньяху, что военные готовы к операции, но необходимо, чтобы израильское правительство сначала определилось с планом действий в отношении перемещенных мирных жителей из северной и центральной частей сектора Газа, которые находятся в Рафахе, а также зоны, проходящей вдоль границы палестинского анклава с Египтом.

9 февраля канцелярия Нетаньяху сообщила, что премьер Израиля поручил военным готовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов радикального движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. 7 февраля Нетаньяху заявил, что израильские военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражал беспокойство по поводу планов расширить масштаб военной операции в Газе на приграничный Рафах, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев. По его словам, это может привести к усугублению гуманитарной ситуации в анклаве.

Итак, насколько реалистичен план, озвученный Нетаньяху? Есть ли шанс уничтожить террористическую организацию до основания за менее чем месяц, остающийся до 10 марта? Это может стать концом войны на Ближнем Востоке? Своей оценкой ситуации согласились поделиться с # известные израильские аналитики.

Политэксперт, публицист Авигдор Эскин (Иерусалим) считает, что конец ХАМАСу близится. «Займёт это две недели или месяц, трудно сейчас прогнозировать. Это связано с планом эвакуации гражданского населения Рафаха. Подобная гуманитарная операция займёт какое-то время.

Армия Израиля провела блистательную операцию по зачистке террористических формирований», — отметил политолог.

По его словам, в Газе противник выкопал тоннели, превышающие по протяженности московское метро. «Ни одна армия мира не сталкивалась с таким вызовом. Это не просто война в густонаселенном районе, но в большей степени — война в подземном царстве зла.

Отдельные публикации в израильской прессе могут быть результатом слухов или полуинформацией. В ходе войны никто не раскрывает карт. Военная операция проходит очень успешно. И это главное», — говорит Эскин.

Публицист Александр Непомнящий начал комментарий с того, что мнение генсека ООН, заявившего по поводу устроенного арабами из Газы 7 октября чудовищного геноцида израильтян в духе того, что, мол «не всё так однозначно», на его взгляд, вряд ли вообще имеет смысл принимать во внимание. «Особенно, после того, как под главным зданием Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) в секторе Газа был обнаружен туннель и штаб террористической организации ХАМАС. Иными словами агентство ООН в прямом и переносном смысле крышевало ХАМАС. По сути, именно агентство ООН БАПОР (UNRWA), ставшее в секторе частью инфраструктуры ХАМАСа, и является одной из причин усугубления гуманитарной ситуации в секторе», — отметил эксперт.

По его словам, разумеется, задача по ликвидации террористической группировки ХАМАС могла бы быть решена с гораздо меньшим количеством жертв среди той части населения сектора Газы, которая не участвовала в геноциде израильтян, если бы администрация Байдена не мешала мирному населению покинуть сектор Газа. То есть, предоставила бы жителям Газы то же право, что и тем, кто находится в зонах боевых действий по всему миру: право покинуть зону боевых действий, уехав в третьи страны.

«Увы, с самого начала войны администрация Байдена решительно выступает против попыток Израиля убедить египетское правительство разрешить жителям Газы покинуть этот район через пограничный переход Рафах.

В своей речи в прошлом месяце в Тель-Авиве госсекретарь Энтони Блинкен вновь заявил о несогласии США с разрешением жителям Газы покинуть этот район.

«Соединенные Штаты однозначно отвергают любые предложения, пропагандирующие переселение палестинских арабов за пределы сектора Газа», — заявил он.

Дело не в том, что жителям Газы некуда идти. С 7 октября ряд стран, в том числе российская Чечня, Турция, Шотландия и Канада, заявили о своей готовности разрешить жителям Газы обрести у них убежище. Катар, который является государственным спонсором ХАМАСа, является еще одним вариантом. К слову, Рафах находится в нескольких минутах езды от международного аэропорта Эль-Ариш, откуда эти беженцы смогли бы вылететь в третьи страны.

По данным британской газеты Guardian , в поисках убежища жители Газы в настоящее время вынуждены платить взятки в размере 10 000 долларов египетским пограничникам, чтобы те пропустили их в Египет. Более того, по состоянию на 4 февраля, по оценкам ЦАХАЛа, ХАМАС изменил свою тактику. Вместо того, чтобы сражаться с силами ЦАХАЛа из туннелей, ХАМАС все чаще атакует израильские подразделения в секторе Газа и бомбардирует Израиль ракетами из гуманитарно-безопасных зон, где сейчас укрываются сотни тысяч жителей Газы.

Учитывая эти обстоятельства, позиция США требует от Израиля выбора между победой над ХАМАСом ценой огромного количества жизней мирного населения или поражением», — говорит Непомнящий.

Израиль не может себе этого позволить. Для нас перспектива прекращения войны без уничтожения ХАМАС является неприемлемым исходом, заметил он.

«Если ХАМАС выживет после организованного им на юге Израиля геноцида израильтян, он не только сможет провозгласить о своей победе. Иранский режим и все окружающие Израиль его террористические приспешники обретут смелость для нанесения еще более жестокого удара по еврейскому государству сразу на нескольких фронтах.

Поэтому, нам придётся победить.

Разумеется, зачистка сектора Газа от ХАМАСа — отлов террористов, сбор оружия и т.д. займёт ещё многие месяцы, поэтому вряд ли можно полагать, что война завершится в течение месяца. Вместе с тем, поскольку план озвученный премьер-министром Нетаньяху, опирается на экспертные оценки военных специалистов генштаба ЦАХАЛа, думаю, что фаза активных боевых действий может быть завершена до середины марта, как и предлагает израильское руководство», — заключил Непомнящий.