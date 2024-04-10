Король Бахрейна аль-Халифа к празднику Рамазан подписал указ об амнистии 1.584 человек, осужденных за «массовые беспорядки и уголовные дела». В королевстве не уточнили, распространяется ли амнистия на политзаключенных.

В 2011 г. в Бахрейне тысячи шиитов (составляют большинство населения) вышли на улицы с требованием проведения демократических реформ, создания дополнительных рабочих мест и обеспечения равных с суннитским меньшинством прав. Именно притеснения со стороны правящей в Королевстве суннитской династии аль-Халифа стали основной причиной начала этих массовых протестов. (бахрейнское информагентство BNA)