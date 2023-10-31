Президент США Джо Байден подписал указ о мерах безопасности в связи с развитием систем искусственного интеллекта (ИИ). Как информирует Reuters, речь идёт о защите от потенциальных опасностей, которые могут проявиться во время применения ИИ.

«В руках злоумышленников ИИ может облегчить доступ хакеров к уязвимым местам программного обеспечения, жизненно важного для общества», — приводит Reuters слова президента Байдена.