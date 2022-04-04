Больше месяца минуло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства» будут отвечать очень долго. # продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю (https://zerkalo.az/russkim-byt-stalo-toksichno-reportazh-o-vojne-chast-chetvertaya/ ; https://zerkalo.az/papa-ya-tak-zhdu-kogda-ty-k-nam-priedesh-chast-tretya/; https://zerkalo.az/kak-zhe-legko-mozhno-prevratit-v-sushhij-ad-zhizn-mirnyh-lyudej-chast-vtoraya/ ; https://zerkalo.az/spetsoperatsiya-ili-vojna-ona-i-est-vojna-chast-pervaya/ ).

Бухарестские зарисовки и дважды беженцы из Украины

…Наконец объявили регистрацию на рейс Стамбул-Бухарест. Лететь пришлось очень мало, час с небольшим. Несмотря на это, в пути пассажиров накормили и напоили. Рядом сидела пожилая румынка. Она все, что выдали в пути, заботливо сложила в сумку. После чего, поинтересовалась, являюсь ли и я румыном. Получив отрицательный ответ, она потеряла ко мне интерес и остаток пути провела в молчании.

А вот и Международный аэропорт Бухарест Бэняса имени Аурела Влайку. На сегодняшний день это второй аэропорт Румынии по загруженности и база бухарестских бюджетных авиаперевозчиков, географически находясь ближе к центру города, чем крупнейший аэропорт столицы Румынии.

Благодаря Википедии я узнал, что первые полёты в Бэняса состоялись в 1909 году, их осуществил французский пионер авиации Луи Блерио. В 1912 году на аэродроме Бэняса была открыта первая лётная школа в Румынии. Этот факт позволяет считать, что Бэняса является старейшим действующим аэропортом Восточной Европы и входит в пять старейших действующих аэропортов мира.

Сразу скажу, что древность аэропорта видна сразу. Да, вроде бы в 2007 году тут делалась реконструкция, но все равно даже аэропорт Гянджи или Нахчывана выглядит намного более современно, свежо. С бакинским аэропортом его даже нет смысла сравнивать. Равно как и с построенным в рекордно короткие сроки аэропортом в Физули. Где-то и как-то этот бухарестский аэропорт похож на киевский, в Жулянах. В любом случае, двинулись мы в сторону двери, на которой была надпись «Сосири». Это «прибытие» по-румынски. Оказалось, что обладателей украинских паспортов среди стоявших в очереди было очень немало. И румынские пограничники были предельно вежливы, старались максимально ускорить процесс проверки документов. Спасибо им за это.

Вышли из здания аэропорта. Нас встречал друг Фуада, наш соотечественник Аббас, женатый на румынке и проживающий в Бухаресте. Ездил он по улицам румынской столицы по-бакински, при этом проявляя недовольство ездой местных автовладельцев. Дело было вечером, но все равно Бухарест оказался чересчур темным городом. Того буйства электрического освещения, что есть в вечернем Баку, тут не увидишь.

При этом в момент нашего прибытия действовал жесткий карантинный режим. То есть, после 10 вечера официально были закрыты все кафе, рестораны и прочие заведения общественного питания. Казалось бы, мечта выпить привычный вечерний чай накрылась медным тазом, но нет таких запретов, которые нельзя обойти. В итоге, ребята нашли кальянную, принадлежащую арабам. С «черного хода» вход оказался разрешен.

Они ушли, а я остался осматриваться в номере бухарестского отеля. Оказалось, что он также далек от идеального. Комната обогревалась масляным радиатором, дух был сломанный. И это — четыре полноценные «звезды»! Да, картину дополняли звуки трамвая, всю ночь проезжавшего под окнами. С другой стороны, понятно, что нужно уже учиться радоваться тому, что имеешь. В Украине люди в подвалах ночевали, без воды и еды.

Кстати, многих украинцев в Бухаресте размещали бесплатно. В том числе и домах, которые имеют особый значок повышенной опасности разрушения в случае землетрясения. Плюс, их много и в отелях. Одна такая украинка жила в номере напротив. Она дважды беженка. Вначале, когда Россия начала создавать «ЛНР», она перебралась из Луганска в Киев. А теперь она бежала из Киева в Бухарест, а дальше в Германию, к родственникам.

Женщина ехала туда вместе с сыном, лет 10-11. Они видели, как в соседний дом попала российская бомба. Ребенок это запомнил на всю жизнь. Он был неестественно активен. То бежал за голубями, выскакивая на проезжую. То подбегал к окну магазина, еще не открывшегося ранним утром. Он то смеялся громко, то останавливался и в глазах его появились слезы.

И сколько еще таких детей в Украине — видевших ужасы войны своими глазами, с поломанной психикой, с расстрелянными планами, с уничтоженным привычным укладом жизни?! Сотни и сотни тысяч. Как они будут относиться, когда вырастут, к России? Ответ на этот вопрИ сколько еще таких детей в Украине — видевших ужасы войны своими глазами, с поломанной психикой, с расстрелянными планами, с уничтоженным привычным укладом жизни?! ос очевиден. И винить в этом никого, кроме президента России Владимира Путина, который развязал чудовищную войну в самом центре Европы, не стоит.