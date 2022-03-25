Вчера, 24 марта, исполнился ровно месяц с момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предполагать, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства» будут отвечать очень долго. Сегодня # начинает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю.

Кровавое утро, 24 февраля

Этот день я запомню на всю оставшуюся жизнь. Ранее утро в мирном Баку, Международный аэропорт имени Гейдара Алиева. Пасмурно, дождливо. Рейс Баку-Киев, прохожу регистрацию. Моя супруга ждет меня в Киеве. «Давай пройдемся по городу. Никто ведь не знает, когда мы его еще увидим мирным», — эти ее слова оказались пророческими, увы. Да, опасность войны, большой, разрушительной витала в воздухе.

Каждый день мы читали новости о том, что посольства США и ряда других стран мира перебазировались из Киева в иные города Украины. Различные военные эксперты и политологи делились прогнозами. Большинство склонялось к мысли о том, что в конечном итоге все ограничится только политическим шантажом, что Россия не перейдет «красную линию», что не начнет войну против Украины и украинского народа.

Они ошиблись. И причина их ошибки проста и понятна — они рассуждали логически, трезво, взвешивая все последствия этого чудовищного преступления для России и россиян. А надо было просто понять и принять простую вещь — руководство России руководствуется не здравым смыслом, не логикой, а мифом о возможности «возрождения империи». В Кремле решили, что фраза из песни «мы за ценой не постоим» нуждается в практическом применении. Здесь и сейчас.

И потому она совершила нападение на народ, который кремлевские пропагандисты до сих пор цинично продолжают именовать «братским». Нападение было совершено почти тогда же, когда гитлеровская Германия напала на СССР. «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война». Эти слова были сочинены поэтом Борисом Ковыневым на музыку популярного вальса Ежи Петерсбурского «Синий платочек».

Спустя более, чем 80 лет Киев снова бомбили. Снова началась война. Только начали ее не немцы, а россияне. В пять утра. В семь утра по бакинскому времени. Те, кто собирался вылететь из столицы Азербайджана в столицу Украины в этот ужасный день, узнали о начале войны от своих родных и близких, из выпусков новостей. Ира, моя супруга, мать наших деток, произнесла фразу, которая звучит в ушах по сей день: «Акпер, мне страшно!».

Это невозможно описать словами. Всего полчаса назад я звонил ей. Спрашивал, купить ли зеленый чай и что-то из косметики в аэропортовском дьюти-фри. Ирина жаловалась на то, что ребенок соседей, что живет этажом выше, всю ночь громко кричал, топал ножками по полу. Это только потом мы поняли, что малышка предчувствовала беду намного острее, чем взрослые. Она буквально предупреждала всех вокруг. Но люди зачастую слишком поздно понимают сигналы детей. А жаль…

В бакинском аэропорту царила гнетущая атмосфера. Рейс на Киев отменили. Слезы в глазах, полное непонимание того, что следует делать. И полная беспомощность. Ощущение страха от того, что с самыми дорогими тебе людьми прямо сейчас, в эту минуту может случиться непоправимое. Этот тот ужас, что останется в памяти навсегда. Это то, что никто и никогда не простит России.

Я вез жене и детям подарки. Разные, выбирал их с любовью. Сейчас же я понимал, что готов отдать все богатства мира, лишь быть рядом с ними. Но я был в Баку, Ира была в Киеве, дети были с бабушкой в Черкассах. Супруга, к счастью, успела в итоге выехать из столицы Украины. Дорога, занимавшая обычно два с половиной-три часа, на сей раз заняла аж восемь часов. Битком набитый автобус петлял лесами. Под бомбами. Я не знаю имени водителя того автобуса, но я благодарен ему бесконечно. Потому, что благодаря ему я услышал, только вечером, голос Иры: » Я дома, рядом с детьми»