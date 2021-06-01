От победы в 44-хдневной войне нас отделяют несколько месяцев. Для истории срок очень мизерный. Однако глобальная история состоит из этих самых мизерных этапов, и как потом, спустя годы и века, эти события найдут отражение в летописи нашего народа и нашей страны, определяется именно сегодня. И эту ответственность должны понимать все, в особенности соответствующие персоны и госструктуры. В этом деле мелочей не бывает. А тема, которую мы хотим затронуть, вовсе не мелочь, а один из основных факторов, формирующий общую картину Отечественной войны, как для сегодняшнего, так и последующих поколений.

Соотечественники, получившие среднее образование в советское время, даже сейчас, спустя десятилетия, без особой натуги смогут вспомнить десятки имён – героев Второй мировой войны, как азербайджанцев, так и представителей иных национальностей. Гафур Мамедов, Мехти Гусейнзаде, Гусейнбала Алиев, Александр Матросов, «Молодая гвардия», «дом Павлова», 28 панфиловцев… О всех этих людях и фактах мы можем рассказать всё до мельчайших подробностей. Оно и понятно. Великую победу куют великие личности, победа не бывает без героев. Не имея намерения восхвалять советскую империю, всё же заметим, что пропаганда, преемственность поколений и воспитание патриотизма у советов была на высшем уровне. И почему не перенять этот опыт, не спроецировать его на нашу Отечественную войну?

К сожалению, если не учитывать разрозненные информации в социальных сетях о различных участниках 44-хдневных сражений, никаких достоверных и официально подтверждённых данных о героизме азербайджанского солдата пока нет. На самом деле, что мы по большому счёту знаем о наших военнослужащих, изгнавших оккупантов с наших исконных земель, через что им пришлось пройти, что они пожертвовали ради исторической победы? Наверное, мало кто не согласится, но самым известным из тысяч, сражавшихся с армянским агрессором, на сегодняшний день является Худаяр Юсифзаде. Да и то, полюбился и запомнился он нам прекрасным исполнением песни о родине во время одной из передышек во время боя. Ну, и спецназовцы, как род войск. А ведь, нет сомнений, и Худаяр, и сотни иных наших солдат проявили в те дни чудеса героизма и примеры любви к родине. Но вот незадача, мы об этом ничего не знаем. Хотя знать их должны поимённо, должны изучать их биографию, чтобы на их примере воспитывать подрастающее поколение.

Может быть сегодня, пока воспоминания свежи и раны от потерь ещё кровоточат, этот вопрос многих и не волнует. Но если не оформить великую победу азербайджанского народа и азербайджанской армии конкретными героями, фактами и историями, пройдут годы, и о той войне в истории останется весьма искажённое представление: есть война, есть победа, да только у этой победы нет конкретного лица, точнее лиц…

Да, нужно окружить вниманием и заботой семьи погибших, оказывать всевозможную помощь раненным бойцам и инвалидам, но и затронутую нами тему нельзя откладывать в дальний ящик.

Кстати, раз разговор зашёл о заботе о раненных, инвалидах и семьях погибших… И тут наблюдается некая хаотичность и неразбериха. Созданы несколько фондов и организаций, в прямую обязанность которых вменено решение проблем участников войны и их семей. Но то ли они не очень компетентны в этих делах, то ли работа поставлена не на должном уровне, то ли общественность информируется о текущих процессах ненадлежащим образом, однако периодически приходится сталкиваться с фактами недовольства ветеранов, которые проявляются не только в социальных сетях, но иногда и выливаются в акции перед госструктурами. Хотя из государственной казны на эти нужды выделяется достаточно средств.

Да, от исторической победы нас отделяют месяцы. Для истории, по большому счёту, срок мизерный. И, наверное, с течением времени, все эти пробелы и шероховатости уйдут в небытие, а большая история для будущих поколений будет написана в лучшем виде, как того заслуживают наши герои и весь наш народ. Во всяком случае, очень хочется верить в это.