Страны Европейского Cоюза готовят новый пакет санкций против России за военную агрессию против Украины. Некоторые ограничения могут быть введены уже во вторник, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Санкции могут предусматривать ограничения в отношении портов и судов, большого количества физических лиц, а также технологий, используемых в военной технике и оборудовании.

ЕС также работает над усилением контроля соблюдения режима санкций, в том числе меры против использования криптовалют для обхода финансовых ограничений.

С момента признания Россией «независимости» оккупированных ею территорий на Донбассе и начала полномасштабной войны против Украины Евросоюз ввел три пакета санкций.

Первый пакет предусматривал индивидуальные санкции, ограничение доступа к финансовому рынку ЕС, запрет на экономические связи с ОРДЛО.

Второй пакет санкций предусматривал санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова, членов Государственной думы, а также экономические санкции против российских компаний и учреждений.

Третий пакет санкций предусматривал закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов, запрет на трансакции с Российским центробанком, отключение от SWIFT семи российских банков, запрет вещания Russia Today и Sputnik, индивидуальные и экономические санкции против Беларуси.

Достаточно ли всего этого для того, чтобы заставить Москву пойти на попятную? Сколько дней уже идет речь о том, чтобы обрубить Кремлю возможность продавать свои нефть и газ на Запад – вот это был бы, пожалуй, сильный рычаг воздействия, ведь за счет энергоресурсов в основном и может путинская власть держаться на плаву, да еще и армию содержать. Или даже вот эти принимаемые санкции способны уже скоро придавить агрессора и сделать его посговорчивее? Можно ли тут делать более-менее определенные выводы?

Своими соображениями на этот счет поделился с # доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса (Винница) Микола Польовый:

— Мой комментарий будет, возможно, не вполне объективен, поскольку, как украинец, я желаю скорейшего поражения России в развязанной ею захватнической войне, которую она уже превратила в тотальную – в войну против мирного населения.

Тем не менее можно констатировать следующее: да, первые три пакета санкций, похоже, что застали российское руководство врасплох, поскольку ожидаемые ими масштабы санкций были явно меньше. В то же время даже нынешние три пакета санкций явно нельзя назвать достаточными. Например, громкое и болезненное отключение от SWIFT: да, отключены семь банков, но ведь остальные могут продолжать работать. Да, сегодня это мелкие банки, но никто не мешает россиянам, условно, перевесить вывеску «Урюпинск-банка» на ВТБ и, при наличии определенного попустительства на Западе спокойно вести дела через этот условно маленький «неподсанкционый» банк. Я понимаю, что в этом гипотетическом примере есть несколько существенных неточностей, но в данном случае я фиксирую потенциальную возможность. Россия научилась обходить неполные санкции разного вида за прошедшие восемь лет и, думаю, приготовилась и дальше обходить их тем или иным образом. С этой точки зрения, например, отключение от SWIFT всех вообще российских банков выглядело бы намного более убедительным сигналом для России, но и в этом (несостоявшемся) случае пока остаются способы нивелирования проблем за счет сотрудничества в финансовой сфере как минимум с Китаем.

И в этих условиях, когда даже полное отключение SWIFT не осуществлено, расширение санкций является действенным методом давления на Россию с целью прекращения ею военных действий и освобождения ею оккупированных территорий Украины.

Должен напомнить, что примеры Венесуэлы и Ирана показывают, что санкций мало не бывает, и что если какое-то правительство хочет привести свою страну к экономической катастрофе, то никакие санкции его не остановят. В то же время на этих двух примерах видно, что и под санкциями такие страны как-то существуют.

Однако в текущей ситуации с Россией весь мир имеет дело с вооруженным агрессором, который пока еще способен вести неспровоцированную войну буквально в центре Европы, угрожая физическим уничтожением не только мирным жителям 40-миллионной страны площадью с Францию, но и потенциально около миллиарду человек в Европе и Азии в случае создания агрессором неконтролируемой аварийной ситуации на Запорожской АЭС (пока, напомню, эта АЭС захвачена российскими солдатами, в неадекватности руководства которых уже убедился весь мир). Более того, мы видим, что перед лицом уже введенных санкций Россия пытается наращивать военное давление на Украину, переходя к тем, до кого легче «дотянуться» – к террору против мирного населения.

Поэтому сейчас как нельзя актуальны и четвертый, и пятый, и шестой, и так далее пакеты санкций, задача которых в первую очередь — лишить Россию физической возможности продолжать военные действия. С этой точки зрения полное эмбарго на продажу энергоресурсов из России способно стать очередным болезненным, хотя, боюсь, все еще не решающим уколом для агрессора. Причем необходимо понимать, что и в этом случае у России остаются потенциальные возможности для продажи энергоресурсов в некоторые страны Азии. Кроме того, всегда остается временной лаг между моментом введения санкций и моментом, когда они стают ощутимыми.

Т.е., не только для спасения Украины, но и для спасения всего мира, необходимы дальнейшие как можно более скорые и как можно более масштабные санкции против России. И они нужны чем скорее, тем лучше, поскольку, в принципе, у каждой минуты задержки с очередными санкциями есть цена, и она измеряется сейчас в человеческих жизнях.