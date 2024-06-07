Россия, увязшая в войне и потерявшая уже более 130 тысяч солдат убитыми, еще не выполнила все поставленные задачи в Украине, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Он дал понять, что рассчитывать на завершение кампании в ближайшем будущем не стоит.

«Можно ли повысить скорость решения стоящих перед нами задач? Можно, но это прямо пропорционально потерям», — сказал Путин. По его словам, он понимает «свою ответственность» за затягивание войны, но такое положение дел объясняется бережным отношением к российских солдатам.

«Я все-таки исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, Министерство обороны. Скорость — это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте», — заявил он.

Путин добавил, что у военных ведомств есть план для реализации всех целей войны, и «боевая работа идет». По его словам, с начала этого года российская армия захватила 47 населенных пунктов, или 880 км² Украины, и продолжает «выдавливать» ВСУ из Донбасса и других прилегающих территорий.

Накануне Путин впервые дал оценку количества погибших на войне. По его словам, соотношение невозвратных потерь России и Украины — примерно один к пяти, а у ВСУ они составляют 50 тысяч человек в месяц. «Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — уточнил он. Таким образом, если верить цифрам Путина, официальные потери российской армии составляют около 10 тысяч солдат в месяц или 270 тысяч за 27 месяцев войны, из них 135 тысяч — погибшие.

Эта оценка примерно совпадает с данными разведки США, которая сообщала, что к концу 2023 года российская армия потеряла убитыми в Украине порядка 120 тысяч солдат. Похожую цифру приводил в начале мая министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне, заявляя о 150 тысячах погибших военнослужащих РФ.

По состоянию на 24 мая «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» смогли подтвердить гибель почти 54,2 тысячи российских солдат. При этом более 45% из них не были связаны с армией на момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 20% от подтвержденных потерь составляют заключенные (11 тысяч), 14% — добровольцы (7,6 тысячи), 12% — мобилизованные (6,4 тысячи). Принадлежность к какой-либо группе или роду войск у 27% погибших военных определить не удалось. (moscowtimes.ru)