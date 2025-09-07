Украина рассчитывает на реализацию всех договоренностей по усилению ПВО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в связи с последствиями ночного обстрела.
«С ночи продолжается ликвидация последствий российских ударов: более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре — баллистика. По предварительной информации, несколько дронов пересекли границу Украины и Беларуси», — отметил глава государства.
Он отметил, что в частности в Киеве разрушены дома. В одном из них разбиты перекрытия между четвертым и восьмым этажами. Уже известно о двух погибших, из них один ребенок.
В целом только в столице десятки пострадавших, повреждено здание Кабинета Министров — начался пожар на верхних этажах.
В то же время, по словам Зеленского, более 20 домов и детский сад повреждены в Запорожье. Также есть разрушения торговых складов в Кривом Роге, погибшие в Сафоновке на Сумщине и Черниговщине. Кроме того, был прилет по многоэтажке в Одессе.
«Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, — сознательное преступление и затягивание войны. Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Нужно реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов. Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна лишь политическая воля», — подчеркнул президент.
Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации сообщил, что по состоянию на утро 7 сентября подтверждено 20 пострадавших и двое погибших от российской атаки по Киеву.