Пограничная служба Польши утверждает, что в субботу ее патруль в районе города Дубиче-Церкевне подвергся атаке со стороны Беларуси. Якобы люди в белорусской форме, скрывая лица под масками, стреляли из рогаток и бросали камни в польских пограничников. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечается в заявлении ведомства, группа из семи человек якобы была вооружена рогатками и использовала фонарики для ослепления военнослужащих. При этом нападавшие оставались на белорусской территории, не пересекая границу, следует из текста.