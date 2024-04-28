КГБ Беларуси с помощью «острых» мероприятий предотвратил удары боевыми дронами по Минску с территории Литвы, заявил глава спецслужбы Иван Тертель.

«В последнее время проведен ряд острых, чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах», — сказал Тертель, выступая на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, беспилотники для ударов по ключевым объектам Беларуси в Литве и Польше начали изготавливать «радикалы». Помимо этого, выдавленная из страны белорусская оппозиция собирается совершить кибератаки на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) и критическую инфраструктуру республики. В частности, как утверждает Тертель, оппозиционеры планируют спровоцировать катастрофы на производствах и железных дорогах.

Также глава белорусского КГБ обвинил власти Польши, которые работают над созданием Белорусской освободительной армии. В эту структуру, по его данным, должны войти «все экстремистские организации», существующие в Польше.

В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что оппозиция хочет захватить Кобринский район в Брестской области. После этого, по словам Лукашенко, оппозиционеры собираются обратиться к НАТО для ввода войск альянса в республику.

Белорусский руководитель призвал противников своего режима «не ставить под удар родственников» и забыть про собственность в Беларуси.

Интересно, о чем это всё вообще? Могут ли иметь все эти обвинения какую-то реальную подоплеку под собой? Удары дронами, кибератаки на АЭС, освободительная армия… На что нацелены эти обвинения официального Минска?

Кстати, в начале апреля Лукашенко объявил, что белорусская армия начала готовиться к возможной войне с «недружественными» странами. До этого он посетил расположение белорусской армии возле границы с Литвой и обсудил с военными возможные боевые действия в Сувалкском коридоре. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что расстояние до Калининградской области России через коридор составляет 42 км.

Лукашенко заявил также, что войскам страны в ближайшее время придется противостоять балтийским странам и «прихватить» кусок Польши.

Между тем, в Литве отреагировали на обвинения Минска. «Я могу на 100% утверждать, что это дезинформация. Это бред, что Литва нанесет удар с беспилотника по Беларуси, другого слова я не могу подобрать», — заявил представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис.

В свою очередь, представитель командующего вооруженными силами Литвы Живиле Диджгальвене также опровергла данную информацию. «Враждебная информационная деятельность характеризуется распространением дезинформации и ложных обвинений. Вооруженные силы Литвы не предпринимали и не предпринимают никаких враждебных действий против других стран», — заявила она.

Прокомментировать достаточно странные заявления и угрозы минской верхушки, а также их возможные причины согласился по просьбе # белорусский аналитик, журналист, демократический активист Александр Отрощенков (Варшава):

— Иван Тертель позиционирует себя как руководителя самой эффективной спецслужбы в мире, которая предотвращает десятки терактов и выявила в мирной Беларуси уже сотни террористов. Правда, на деле в список террористов включают независимых журналистов, граждан, которые требовали от сотрудников силовых структур соблюдать закон, и тех людей, которые отважились оказать сопротивление незаконным действиям силовиков. Практически все предотвращённые «теракты» либо изначально изобретены и «раскрыты» самим КГБ, либо являются результатом оперативных провокаций, когда спецслужбы разрабатывают человека, симпатизирующего демократическим силам и Украине, на совершение безобидных действий, в ходе которых его показательно задерживают якобы при подготовке теракта.

Тертеля можно понять. Со времени окончательного подавления массовых мирных протестов, напугавших Лукашенко после сфальсифицированных выборов, прошло уже более трёх лет. И председателю КГБ нужно имитировать угрозу и демонстрировать свою нужность. И это работает на узкую внутреннюю аудиторию — на Лукашенко и близкий круг его сторонников, когда по его собственным словам, в Беларуси «не до законов», полностью зачищено информационное поле, правозащитники, а силовые структуры очищены от честных сотрудников. Но когда свои фантазии он выдаёт на внешнюю аудиторию, получается максимально нелепо и беспомощно. Литва уже потребовала от Беларуси опровержения заявлений о готовившейся атаке дронов либо предоставления доказательств, и Тертель предсказуемо отмолчится. Как не представил он доказательств действий «освободительной армии» и прочих структур в Польше. Трудно доказать то, чего нет.

При этом заявления Тертеля нельзя назвать или объяснить обычной глупостью. Ведь одновременно с беспочвенными обвинениями он сделал заявление о том, что «острую чекистскую операцию» КГБ Беларуси провёл на территории суверенного государства, члена ЕС и НАТО. Возможно, его заявление является очередной гибридной провокацией с целью проверить, какая будет реакция со стороны Литвы и Запада.