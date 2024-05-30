Президент России Владимир Путин порассуждал о завершении войны с Украиной. Его слова приводит Telegram-канал «Кремль. Новости».

Во время онлайн-встречи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» глава государства пообщался с семьей из Донецка. Россияне обратились к Путину и заявили, что им было бы легче, если бы они знали, когда закончится спецоперация.

«Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле», — сказал президент.