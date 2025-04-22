Достичь соглашения о прекращении огня в Украине в обозримом будущем, скорее всего, не удастся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Вашингтона о возможном скором завершении войны между Москвой и Киевом. ()

В интервью Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что переговорный процесс по урегулированию слишком сложен, чтобы говорить о четких сроках. «Тема эта настолько сложная, что не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование, жизнеспособное урегулирование, в короткие временные рамки — ну, вряд ли, это дело неблагодарное», — отметил он (видео было опубликовано Зарубиным в Telegram). При этом пресс-секретарь главы государства подтвердил, что определенные контакты с США по вопросам урегулирования действительно ведутся.

Ранее, 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп готов отказаться от роли посредника в дискуссии о прекращении войны в Украине, если в ближайшие дни ситуация не сдвинется с мертвой точки. Он при этом подчеркнул, что американская администрация по-прежнему стремится к мирному разрешению конфликта. (moscowtimes.ru)