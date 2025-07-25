В Кремле дали понять, что не остановят войну в Украине к истечению 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа. Во время третьего раунда переговоров Киев предложил Москве провести встречу лидеров двух стран до конца августа. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что это возможно, поскольку, по его словам, на такой встрече возможно только подписание мирного договора.

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать те модальности этих договоренностей, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. <…> Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Представитель Кремля также отметил, что проекты меморандумов об условиях завершения войны, которыми российская и украинская делегации обменялись во втором раунде переговоров, «диаметрально противоположны». «Вряд ли их можно сблизить в одночасье, для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа», — подчеркнул Песков.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе последнего раунда переговоров от Кремля впервые за долгое время стали звучать сигналы о возможной встрече лидеров. «Они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — сказал Зеленский.

14 июля глава Белого дома заявил, что США введут жесткие санкции против России, если через 50 дней не будет прогресса в урегулировании военного конфликта в Украине. В частности, по словам Трампа, он объявит о 100%-ных пошлинах против стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и другое сырье. Речь идет прежде всего о Китае, Индии и Бразилии, но также о Словакии, Венгрии и других странах. В Госдепе после этого оговорились, что установленный Трампом срок не является строго фиксированным. «Если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться», — говорила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

До этого экс-советник Трампа Джон Болтон допустил, что президент, установив 50-дневный срок для завершения войны, готовиться выйти из переговоров по Украине. По его словам, сам ультиматум в Москве восприняли как «лицензию на продолжение ничем не ограниченных атак», а угроза санкций выглядит «смехотворной». Болтон считает, что Трамп найдет причины ничего не предпринимать против России по истечении указанного срока и «умоет руки».

Между тем, по словам близких к Кремлю источников Reuters, Путина не пугает перспектива ужесточения санкций, и он настроен продолжать войну до тех пор, пока Запад не согласится на его условия урегулирования. В то же время российский президент может остановить наступление, если возьмет под полный контроль все четыре аннексированные области и встретит сопротивление украинской армии. Если же фронт посыпется, Путин может начать большую битву за Днепр, Сумы и Харьков.

Путин по-прежнему требует юридически обязывающих гарантий нерасширения НАТО на восток, признания аннексированных территорий российскими, ограничения численности украинской армии, а также защиты русскоязычного населения в Украине. «Путин считает, что никто всерьез с ним не говорил насчет условий мира в Украине, в том числе американцы. Поэтому он будет продолжать до тех пор, пока не получит то, чего хочет», — заключил источник Reuters.