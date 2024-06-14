Палестинское движение ХАМАС допускает, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнута в скором времени. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

«Если бы администрация Соединенных Штатов <…> смотрела на ситуацию не только глазами Израиля, то мы бы могли вскоре прийти к соглашению», — сказал он. Хамдан добавил, что ХАМАС положительно оценивает инициативу по урегулированию в секторе Газа, изложенную 31 мая президентом США Джо Байденом.

«Мы считаем это позитивным шагом, но мы должны понимать, что именно имеется в виду под прекращением огня, под выводом военных. Нам необходимо, чтобы Израиль четко обозначил свою позицию по прекращению огня, по полному выводу [израильских военных] из Газы и чтобы он позволил палестинцам самостоятельно определять свое будущее», — добавил представитель движения.