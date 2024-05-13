Эффективность украинской ПВО ухудшается из-за нехватки боеприпасов для ЗРК Patriot параллельно с усилением обстрелов и использованием большего количества баллистических ракет Россией.

Указано, что в апреле дела были еще хуже – всего 30% сбитых российских ракет.

При этом показатель уничтожения российских дронов, по данным издания, упал всего на 1% – до 82% за последние полгода.

Издание утверждает, что эффективность украинской ПВО ухудшается из-за нехватки боеприпасов для ЗРК Patriot параллельно с усилением обстрелов и использованием большего количества баллистических ракет Россией.

Газета пишет, что за последние полгода россияне выпустили, примерно, на 45% больше беспилотников и ракет, чем за полгода до этого. В частности, РФ выпустила почти вдвое больше дронов Shahed – 2628 за последние шесть месяцев.

Также россияне выпустили 114 баллистических и 46 гиперзвуковых ракет Кинджал и Циркон по сравнению с лишь 33 и 27 соответственно за предыдущие шесть месяцев.

Россия также перепрофилировала системы ПВО для атак на Украину, выпустив, по данным WSJ, 175 ракет с ЗРК С-300 или С-400 только в этом году.

В то же время украинцам удалось сбить лишь 10% выпущенных РФ баллистических ракет за шесть месяцев. ПВО Украины не удалось перехватить ни одну ракету С-300 и С-400 за этот период.

Газета напоминает, что единственный способ сбивать российскую баллистику – это комплексы Patriot. Но Украина испытывает недостаток боеприпасов для этих систем из-за задержки с помощью США. Другие системы ПВО, включая Nasams и Iris/T, не могут сбивать баллистику. (Корреспондент.net)